Il libro possibile | Polignano a Mare da stasera Inizia la ventitreesima edizione

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Un ‘’battesimo’’ simbolicamente potente quello che coincide con il 10 luglio, serata di apertura del2024: il presidente dei vescovi italiani, il cardinale Matteo Zuppi e il monsignore Filippo Santoro sono attesi sul palco della XXIII#iLP24 I due alti porporati, alle ore 20 sul palco #iLP24 in piazza Aldo Moro a, dia- logano in chiave teologica sul tema che fa da filo conduttore agli incontri nelle piazze: ‘Where is the love?’. In inglese, ispirato al celebre successo mondiale dei Black Eyed Peas, il tema è in linea con l’offerta internazionale del dibattito proposto al Festival il, a cui prendono par- te autori di fama mondiale e include nel pubblico anche i tanti turisti che affollano la Puglia in estate.