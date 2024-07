Formia nessun aumento per la Tari | le scadenze

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 10 luglio 2024 – A seguito della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 05/07/2024 con la quale e' stato approvato senza aumenti rispetto al 2023 il Pef 2024 con le corrispondentiffe, l'invio tramite servizio postale delle bollette per l'anno 2024 e' previsto per settembre p.v., ledelle quattro rate saranno così ripartite: 1^ rata 30 settembre 2024 2^ rata 15 novembre 2024 3^ rata 31 dicembre 2024 4^ rata 31 gennaio 2025 Dalla metà di settembre ritornerà fruibile sul sito dell'Ente anche l'area riservata Cityportal.