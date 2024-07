Fermato con il taser dai Carabinieri accusa un malore e muore

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La Procura di Bolzano ha aperto un’inchiesta per accertare le cause del decesso di un uomo a Colle Isarco, in Alto Adige, morto la scorsa notte, a seguito di un, dopo che iavevano usato ilper fermarlo. Un uomo è morto la scorsa notte a Colle Isarco dopo essere stato immobilizzato daicon l’uso delIl magistrato di turno ha disposto l’autopsia nell’ambito di un procedimento penale aperto a carico di ignoti. L’uomo aveva chiamato il 112 in evidente stato di agitazione, segnalando la presenza di persone non meglio precisate al di fuori della sua stanza. L’uomo pare fosse in stato confusionario dovuto all’uso di alcool e stupefacenti Iintervenuti col personale sanitario hanno tentato di entrare nell’appartamento ma l’uomo, in stato confusionario dovuto presumibilmente all’uso di alcool e stupefacenti, si è rifiutato andando in escandescenze.