Due infortunati a strapiombo sul lago | ma è un’esercitazione A Perledo in campo Soccorso Alpino e Guardia Costiera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024)(Lecco), 10 luglio 2024 – Esercitazione trae monti, organizzata dalla Stazione Valsassina - Valvarrone, XIX Delegazione Lariana del Corpo nazionalee speleologico, in collaborazione con ladeldi Como, sulla ferrata di Morcate a. Sono stati simulati due interventi di, con il recupero di due. Il primo si è svolto nella parte alta della ferrata, con il recupero del presunto ferito in barella portantina fino alla base della parete, nei pressi della galleria di Morcate, sulla strada provinciale. Il secondo, più complesso, era il recupero di un infortunato, effettuato con un presidio di immobilizzazione versatile, utilizzabile in parete. È seguita la calata fino al, dove sono arrivate due unità navali delladeldi Como, che hanno provveduto al recupero della barella trasportandola direttamente sulla motovedetta e sul battello.