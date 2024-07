Dopo una carriera contraddistinta da tenacia e crescita la tennista diventa la prima italiana nella storia in semifinale a Wimbledon e la quinta giocatrice nel ranking WTA la classifica delle tenniste più forti del panorama internazionale

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 10 luglio 2024) «È incredibile, è pazzesco aver vinto su questo campo. Da bambina vedevo le semifinali in televisioni e ora la giocherò. Con Emma Navarro avevo perso tre volte. Quindi per batterla devo aver giocato bene». Non l’hanno vista arrivare, ma adesso che Jasmine Paolinilain, non possono più far finta di niente. Martina Trevisan, chi è lache sta facendo sognare al Roland Garros X Jasmine Paolini inPer Paolini il 9 luglio resterà per sempre un giorno speciale perché sarà per sempre quello in cui, battendo la rivale Emma Navarro in appena un’ora, si è qualificata alle semifinali del torneo di tennis più importante del mondo.