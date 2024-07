Calciomercato Catania colpo in mediana | arriva un centrocampista dal Catanzaro

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ancora undidel. Accordo fatto per Luca Verna, 31 anni,proveniente dal. Il nuovo acquisto rossazzurro ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione 2026/27. Il comunicato della società “Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società U.S.il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Verna, che ha sottoscritto un contratto pluriennale legandosi alla nostra società fino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione 2026/27. Nelle ultime quattro annate, con la formazione calabrese, ilha collezionato 152 presenze impreziosite da 10 reti e 8 assist, conquistando nel 2023 la quarta promozione in B della sua carriera e una Supercoppa di Serie C; nell’annata appena conclusa, vissuta tra i cadetti in giallorosso, è giunto fino alla semifinale playoff per la A.