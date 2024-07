Boicottato da chi gli sta vicino Enrico Papi il nuovo programma parte male | la notizia farà molto parlare

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nei giorni scorsi era arrivata la comunicazione ufficiale di Mediaset sullanza del. Unatteso un anno e fermato, sembra, da una serie di intoppi. Al timone, che torna al prime time dopo l’esperienza primaverile, e non troppo felice, con ‘La Pupa e il secchione’. Si legge sulla pagina ufficiale di Mediaset Infinity: “Dopo La Pupa e il Secchione andato in onda in primavera,torna al timone di unin prima serata su Italia 1”. >> “Chi è la ragazza mora con lui”. Fedez beccato in intimità con la 20enne: hanno spifferato nome e cognome “Questa volta si tratta di uno show completamente dedicato alla musica, che vedrà tantissimi ospiti sfidarsi divisi in due squadre. Tra i primi nomi confermati quelli di Elisabetta Canalis, Beppe Vessicchio, Paolo Noise e Marco Mazzoli.