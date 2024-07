Biden è spacciato ormai è out Il guru Usa non ha dubbi | chi sceglierà il sostituto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) James Carville, il «» dei consulenti democratici, lo stratega politico che nel 1992 fu l'artefice del successo della campagna elettorale di Bill Clinton, interviene nell'«assedio» a Joelanciando l'idea per espugnare le ultime resistenze dell'attuale presidente. Con un articolo sul New York Times, Carville non usa mezzi termini: «Segnatevi le mie parole: Joesarà fuori dalla corsa presidenziale del 2024. Che sia pronto ad ammetterlo oppure no. Le sue richieste di sostegno di lunedì ai democratici del Congresso non uniranno il partito dietro di lui». Anche seafferma che resterà in corsa, per Carvilleè «solo questione di tempo prima che la pressione democratica e i sondaggi pubblici e privati lo portino ad abbandonare la corsa».