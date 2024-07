Beh ora vi dico tutto Clizia Incorvaia l’annuncio a sorpresa a due giorni dal matrimonio con Paolo Ciavarro

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024), ora sì che ci siamo. Il 12 luglio dirà Sì al suo, il figlio 32enne di Eleonora Giorgi e Massimoche ha conosciutonella casa del Grande Fratello Vip. Non si sono più lasciati dopo essersi innamorati al reality di Alfonso Signorini, testimone del loro amore al punto da sceglierlo come padrino del loro bimbo, Gabriele, 2 anni. C’è anche Nina, la primogenita di, nata dalcon Francesco Sarcina. La cerimonia si svolgerà a Forte dei Marmi, una location molto cara allo sposo perché si tratta del luogo dove è avvenuto il primo incontro tra i suoi genitori, ai tempi del set di “Sapore di Mare 2-Un anno dopo”- Leggi anche: “Arriva un bambino”. Si allarga la famiglia di Rosario Fiorello, il lieto annuncio: diventa nonno, lo spoiler sul look da sposa L’ex coppia si è riavvicinata da quando l’attrice ha sputo di avere un tumore al pancreas.