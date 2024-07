Asse caldo tra l’Inter e il Venezia | ecco i nomi in ballo – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Simone Inzaghi è pronto a riprendere gli allenamenti. L’allenatore delsegue però con attenzione gli sviluppi sul mercato.con il: tra cessioni e nuovi arrivi, spiega Tuttosport. LAVORO – Se da un lato in casa Inter si prosegue con i rinnovi di Denzel Dumfries e Simone Inzaghi, dall’altro lato continuano i contatti stretti con ilper definire le cessioni. La neopromossa veneta non prenderà solo il trequartista Oristanio, ma probabilmente anche il portiere Filip Stankovic. Il secondogenito di Dejan è reduce da una bellissima stagione in Serie B con la maglia della Sampdoria. Inter esono al lavoro – scrive Tuttosport – per trovare le formule giuste per il trasferimento dei due cl2002. I due, dopo gli anni nel settore giovanile del, torneranno a giocare insieme.