WWE NXT Heatwave 2024 – Review

(Di martedì 9 luglio 2024) Buonasera a tutti gli amici di Zona Wrestling e benvenuti ad una nuovaqui sulle nostre pagine. E’ ora di dare spazio a NXT, che torna con un nuovo Premium Live Event, parlo diche si è tenuto alla Scotiabank Arena di Toronto, Canada. Non perdiamo tempo quindi e partiamo subito con la nostra analisi. I i KICK OFF PRE SHOW i TAG TEAM MATCH Jacy Jayne & Jazmyn Nyx vs Arianna Grace & Karmen Petrovic (07:40) L’unico match del kickoff, Jacy Jayne & Jazmin Nyx hanno affrontato Arianna Grace & Karmen Petrovic. Non c’era una grande costruzione alle spalle, ma alla fine è uscito un incontro più che piacevole tra di loro. Nel finale, dopo un lottato alquanto equilibrato, Karmen Petrovic ha portato la vittoria al suo team con un Roll Up su Jazmyn Nyx.