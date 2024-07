WWE | Emerge una nuova stable al femminile Baszler Stark e Deville uniscono le forze

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 9 luglio 2024) Ieri notte nel corso della puntata di Monday Night Raw post Money In The Bank, abbiamo assistito alla nascita di unatutta al. Shayna, Zoeye Sonyahanno unito lee hanno preso di mira soprattutto le Damage CTRL, oltre che Lyra Valkyria, Katana Chance e Kayden Carter. Ecco cosa è successo.Shayna, Zoeye Sonyahanno unito le. Al termine del match che ha visto affrontarsi le Damage CTRL (Dakota Kai, Iyo Ski e Kairi Sane) e Lyra Valkyria, Katana Chance e Kayden Carter, vinto dalle prime, le tre si sono presentate sul ring e hanno attaccato entrambi i team, concentrandosi soprattutto sulle Damage CTRL. Durante un segmento di backstage, hanno poi precisato che avrebbero dovuto unire legià da tempo, con lache ha precisato che il suo intento è quello di far ritrovare alle sue nuove alleate la loro natura di killer.