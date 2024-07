Wimbledon 2024 Italia J&J nel Tempio del tennis | Sinner e Paolini per continuare nel sogno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) Non era mai accaduto. Si sta riscrivendo la storia in casanell’edizionedi. Sì, perché treti qualificati (due uomini e una donna) ai quarti di finale non si era verificato in precedenza. A livello Major c’è l’unico precedente del Roland Garros del 1948. Little Italy sul Centrale deldel, con Jannikad aprire il programma a partire dalle 14.30ne. L’altoatesino (n.1 del mondo) affronterà il russo Daniil Medvedev (n.5 del ranking) e sarà un confronto impegnativo. Dodicesimo incrocio tra i due, con un andamento molto particolare: solo vittorie del moscovita nei primi sei match disputati e cinque affermazioni del pusterese a seguire. Jannik, quindi, ha l’opportunità di pareggiare i conti.