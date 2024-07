Via Capo Passero aveva 65 dosi di cocaina arrestato pusher 18enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 9 luglio 2024) Il, con precedenti specifici in materia di stupefacenti, è statoper detenzione a fini di spaccio.DALLA POLIZIA Gli agenti dell’Ufficio Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania hannouncatanese con precedenti penali per possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. I poliziotti, transitando per via, hanno notato un giovane che, alla loro vista, ha gettato via una busta di cellophane. I poliziotti sono riusciti anche a recuperare la busta al cui interno sono stati rinvenuti 65 involucri termosaldati, contenentiper un peso totale lordo di 15,40 grammi. Il, con precedenti specifici in materia di stupefacenti, è statoper detenzione a fini di spaccio.