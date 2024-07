Unilever x Luna Daily | la collab punta alla bodycare femminile

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 luglio 2024) Una nuova era per, il marchio didedicato a tutte le fasi della vita di una donna. Il piccolo brand, che così piccolo in realtà non è, ha attirato l’attenzione diVentures, da sempre impegnato nel mondo del beauty. E ha così deciso di espandere espandere la gamma di prodotti dell’azienda britannica. Questo accade a seguito degli investimenti dei partner esistenti. Tra questi, le società di venture capital Redrice Ventures e Joyance Partners. Mentrefinora ha raccolto 4,7 milioni di sterline (5,56 milioni di euro) di capitale.: un nuovo inizio A pensarci due investitori. Il primo è Aaron Chatterley, co-fondatore di Feelunique e Indu. Insieme a lui Jane Henderson, presidente di Beauty & Wellness presso Mintel.