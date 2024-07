Truffe agli anziani sull’asse Roma-Napoli | 10 arresti ruoli e divisione dei compiti sgominata la banda

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 9 luglio 2024) Asse. La Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura della Repubblica di, esegue un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 10 persone appartenenti, a vario titolo, ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di, rapine ed estorsioni aggravate ai danni di. Un'altra nuova importante operazione della Polizia di Stato per contrastare il fenomeno delleai danni di persone anziane. Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura die del III Distretto Fidene-Serpentara, al termine di un'intensa attività info-investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica capitolina, nelle prime ore della mattinata odierna, con il supporto della Squadra Mobile di, hanno dato esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di 10 persone appartenenti, a vario titolo, ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di, rapine ed estorsioni aggravate ai danni di