Svolta nella scomparsa di Francesca Deidda | non si allontanò volontariamente è stata uccisa

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 9 luglio 2024) Quello dinon è stato un allontanamento volontario, ma un femminicidio. Lanelle scorse ore, quando le forze dell’ordine di Cagliari hanno arrestato il marito Igor Sollai, condotto in carcere con le accuse di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. La quarantatreenne eranel nulla lo scorso 30 maggio dalla sua casa di San Sperate, venti chilometri circa dal capoluogo, e da allora di lei si erano perse le tracce, se non fosse stato per le comunicazioni telefoniche e per i messaggi inviati ad amici e parenti che, preoccupati, chiedevano lumi sulla sua sparizione. Secondo i carabinieri e la Procura cagliaritana a rispondere a quei messaggi sarebbe invece stato proprio Sollai, che dopo aver ucciso la moglie e nascosto il cadavere, si sarebbe sostituito a lei prendendo possesso del suo smartphone.