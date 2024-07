Sulle tracce dei Suoni Mobili quando il tango incontra Morricone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Cesano Maderno (Monza), 9 luglio 2024 – Ildi Astor Piazzolla e le musiche di Ennio, la classica e le sperimentazioni sonore, il folclore sudamericano e gli echi del Rinascimento. Un viaggio aperto a tutte le suggestioni: sarà quello che proporranno le tappe di questa settimana del festival itinerante. Il percorso partirà giovedì alle 21.30 nella chiesa dei Santi Ambrogio e Carlo a Cesano Maderno, con il concerto “Balada para mi muerte e altri tanghi sacri“, in cui la cantante Paola Fernandez Dell’Erba e l’organista Hernan Fassa, entrambi argentini, interpreteranno una delle composizioni più celebri del conterraneo Piazzolla, l’inventore delNuevo. Venerdì alle 20 ci si sposterà a Monza, nel Roseto della Villa Reale, per “Astral Astor“, una serata in cui si incontreranno un’orchestra da camera e uno dei più talentuosi virtuosi della fisarmonica: comodamente straiati sull’erba al tramonto si potranno ascoltare gli intrecci fra il fisarmonicista Simone Zanchini, capace di spaziare dal jazz alla classica, e l’Orchestra Canova diretta da Enrico Saverio Pagano.