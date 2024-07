Spider-Noir | Lamorne Morris sarà Robbie Robertson

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 9 luglio 2024)Variety riferisce chereciterà al fianco di Nicolas Cage nella prossima serie live-actionsu Amazon. Lo spettacolo è stato formalmente ordinato e a maggio Cage è stato ufficializzato nel ruolo principale. Come riportato in precedenza, la serie debutterà a livello nazionale sul canale lineare di MGM+ e poi a livello globale su Prime Video.(New Girl) apparirà nel ruolo regolare di, che viene descritto come “motivato, lavoratore e che non accetta un no come risposta. Un giornalista impegnato che cerca di farcela con le probabilità contro di lui come professionista nero nella New York degli anni ’30. Racconta storie più rischiose che nessun altro toccherebbe per attirare l’attenzione e uno stipendio.