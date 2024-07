Scuola Basket Arezzo anche Dimitrije Jankovic resta in amaranto

Leggi tutta la notizia su lanazione

9 luglio 2024 –ancora insieme per la stagione 2024-2025. Il giocatore serbo vestirà per il terzo anno la magliadopo un'esperienza nel vivaio SBA ed il positivo campionato scorso chiuso complessivamente a 7,5 punti di media che si sono alzati decisamente nella parte finale di stagione dove ha trovatoil suo high score contro lo Spezia dove ha messo a referto 22 punti. Il suo marchio di fabbrica sono le triple con cui ha infiammato spesso il Palasport Estra.: "MI fa molto piacere ritornare un altro anno ad. Penso che in questo momento è il posto giusto per me dove possiamo crescere come squadra maio singolarmente. Sono sicuro che faremo un campionato molto importante".