Rigenerare via Montalbano | Ma insieme ai privati

(Di martedì 9 luglio 2024) Prosegue il percorso per la rigenerazione urbana di viae dintorni. La nuova tappa è costituita da un progetto che prevede cinque macro-aree con linee di sviluppo e obiettivi. Il documento di indirizzo strategico che sviluppa un’ipotesi complessiva di programmazione (masterplan) verrà presentato alla cittadinanza giovedì 11 Luglio alle ore 17,30 a Villa La Magia. Oltre al percorso di riqualificazione della via, giovedì, alla Magia, verrà presentato anche il progetto per il collegamento tra il casello autostradale A11 di Prato Ovest e la zona industriale di via Amadori, redatto dall’ingegner Iacopo Ceramelli di Acs Ingegneria. Questo progetto è stato finanziato dalla Regione Toscana per 150mila euro nella parte di fattibilità tecnica ed economica.