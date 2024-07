Residenti pronti alle ronde Degrado e spacciatori Via Volpina in rivolta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Idella zona di via, una delle strade che corrono parle all’autostrada e perpendicolari al viale della Repubblica, sono in. La popolazione è esasperata dale dalla presenza della microcrimnalità. Un gruppo diha incontrato una delegazione di Fratelli d’Italia guidata dal coordinatore provinciale Marco Guidi, insieme ai dirigenti Massimiliano Fornari, Manuela Aiazzi, Mauro Bonini e al consigliere comunale Bruno Tenerani. "Come Fratelli d’Italia – dice Guidi – nei mesi passati abbiamo denunciato lo stato die abbandono di rifiuti, anche speciali, in alcune aree di via. Oggi dobbiamo constatare, tuttavia, che alla mancanza di decoro si è aggiunta anche una situazione di microcriminalità".