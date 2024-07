Para-atletica | successo per i club lombardi Ad Ancona è pioggia di medaglie e soddisfazioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Un weekend di festa, inclusione e competizione con 230 atleti e 30 società provenienti da tutta Italia. Adsono andati in scena i Campionati Italiani Assoluti Promozionali per atleti con disabilità. Diversisi sono messi in mostra nella due giorni di gare, a partire dai bresciani della Polisportiva Disabili Valcamonica che ha chiuso al terzo posto nella classifica finale a squadre. Otto lecomplessive: tre ori -Elisa Carrara nel salto in lungo da fermo femminile, Petia Maggioni nel getto del peso 1kg femminile e la staffetta 4x50 maschile-, due argenti e tre bronzi. Quarto posto in graduatoria e due-un oro con Manuel Colombo nel getto palla 2kg e un argento- per i monzesi dell’Asd Silvia Tremolada.