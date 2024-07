Nato | Fontana ‘ruolo Parlamenti centrale convinto sostegno a Ucraina

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2024) Washington, 9 lug (Adnkronos) – – “Laha garantito in questi 75 anni stabilità e sicurezza e oggi, di fronte alle minacce incombenti e a un quadro di grande complessità, rimane un fondamentale presidio a tutela della democrazia. La nostra presenza oggi a Washington intende così essere una testimonianza di sincera vicinanza e di ringraziamento a uomini e donne dell’Alleanza e a voi, colleghi Presidenti, per l’attività portata avanti. Il ruolo deinazionali dei Paesi membri è, lo è ancor di più di fronte alle guerre che si sono affacciate all’Europa e alle nuove sfide globali. Parlo, in particolare, delle sfide securitarie del fianco Sud, dal Medio Oriente al Mar Rosso, e dei rischi conseguenti alla penetrazione russa e cinese soprattutto in Africa.