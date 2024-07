Napoli | Incendio su terrazzino di una 85enne a Capodimonte

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 9 luglio 2024)su undi una donna anziana: intervengono i carabinieri ed estinguono le fiammesu. Ieri sera i Carabinieri della Stazione disono intervenuti in viale dei Pini 46 per un: in fiamme uno dei terrazzini dell’abitazione di unainvalida, al primo piano rialzato. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale CarabinieriI tre militari, in quel momento da soli sul posto, si sono divisi i compiti. Due si sono assicurati che la donna stesse bene. L’altro si è posizionato su un muro sospeso a circa 4 metri dal suolo, di fronte all’appartamento. Il militare ha prima utilizzato l’estintore in dotazione e poi alcuni secchi d’acqua forniti dai negozianti, riuscendo a spegnere le fiamme.