Maestro di religione e molestatore seriale condannato a Milano | 4 i casi accertati altri 40 quelli su cui si indaga ancora

(Di martedì 9 luglio 2024) Tanti i sospetti su undidi 35 anni a, alla fine la denuncia, l’arresto e la condanna. L’uomo ha insegnato in quaranta istituti della provincia lombarda ed è statoa 6 anni e 8 mesi di reclusione, nel processo con rito abbreviato. È stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale nei confronti di quattro bimbi, tra i 4 e i 5 anni, in un asilo. Abusi, durante le attività a scuola, documentati anche grazie alle microcamere piazzate dalla Polizia locale, che ha condotto le indagini coordinate dalla pm diRosaria Stagnaro. Lo ha deciso la gup Angela Minerva.Leggi anche: Capo scoutper abusi sui lupetti, che poi costringeva al silenzio La scoperta e la denuncia Come emerso dagli accertamenti, che avevano portato all’ordinanza cautelare, firmata dal gip Lorenza Pasquinelli, la prima ad avere avuto sospetti su quell’insegnante era stata una maestra.