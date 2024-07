L’ospedale Delmati si fa più bello Conclusa la riqualificazione del Cup

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Conclusi i lavori, il Centro unico prenotazioni deldi Sant’Angelo è tornato al suo posto. "A conclusione dei lavori di ristrutturazione degli spazi del Centro unico di prenotazione (Cup) di Sant’Angelo Lodigiano, da sabato 6 luglio l’attività è stata ricollocata al piano terra del Presidio Ospedaliero – Strada Provinciale 19" ha confermato l’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi. Ci sono anche indicazioni precise su come accedere al servizio. Gli sportelli sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17.30 e il sabato dalle 8 alle 12, precisando che dalle 7 c’è comunque l’accesso per chi deve fare il prelievo del sangue. Dalle 8 è aperto per tutti, anche ad esempio per le prenotazioni, per effettuare il pagamento del ticket, eseguire il ritiro referti.