LIVE Sinner-Medvedev Wimbledon 2024 in DIRETTA | inizia l’atteso quarto di finale

(Di martedì 9 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA-40 Ace esterno di. 40-40 Largo il diritto incrociato del russo. 40-30 Scambio lungo ed è il russo a comandare. Largo il diritto incrociato in corsa di. 30-30perde il primo scambio sulla diagonale di rovescio. 15-30 Battuta vincente del n.5 al mondo. 0-30 Doppio fallo nettissimo di. 0-15 Lungo il rovescio in avanzamento del russo. 14.40la partita conin battuta. 14.36ta la fase di riscaldamento. 14.35vince il sorteggio e decide di rispondere. 14.33 I giocatori fanno il loro ingresso in campo.alza la mano destra per salutare il pubblico. Nessun gesto invece da parte di, concentratissimo. 14.31va in bagno e ritarda l’ingresso in campo dei giocatori.