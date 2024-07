L’Inter studia la soluzione per la sua difesa | spunta un’ipotesi vantaggiosa! – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024)non è intenzionata a farsi trovare impreparata in vista dei mesi che nella prossima stagione dovranno essere affrontati senza la presenza di Tajon Buchanan. Tra i sostituti nello scacchiere tattico, i nerazzurri guardano alow cost. IL NOME –è su Ricardo Rodriguez per la prossima stagione. Il difensore svizzero, protagonista di un ottimo Europeo con la sua Nazionale, rappresenta il profilo ideale nel caso in cui si dovesse decidere di puntare su un calciatore low cost ma affidabile e ben integrato nel sistema tattico della Serie A. L’ex Milan, liberatosi a parametro zero dal Torino, chiederebbe un ingaggio sicuramente alla portata delle casse del club meneghino. Ecco perché l’ipotesi di un passaggio dell’elvetico ai nerazzurri non è per nulla irrealistico.