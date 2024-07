L’ex missino in piazza il 7 Luglio | Lo Stato non deve mai uccidere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) "Io, da sempre uomo di destra, condanno unoche spara ed uccide i suoi cittadini inermi, che desiderano solo manifestare le loro idee. Ma non ci sto a descrivere i Caduti del 71960 come i difensori della libertà e della democrazia. Perché protestavano contro un Governo legittimo, la democrazia non era in pericolo". Una dichiarazione molto dura, quella di Gianfranco Riccò, 83 anni una vita a militare apertamente nella destra e che appena maggiorenne era davanti alla Chiesa di San Francesco quando la polizia iniziò a caricare i giovani. "Lo ricordo bene, me ne andai solo quando cominciarono a lanciare i lacrimogeni e l’aria divenne irrespirabile", racconta. Riccò, viene da una famiglia fascista? "No, mio padre durante la guerra era tra i tanti neutri che cercavano di trovare da mangiare per la famiglia.