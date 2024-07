Lega Serie B processo trasparente sulla produzione tv 2024-2027 a tutela dei club

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di martedì 9 luglio 2024) LaB ha emesso un comunicato per chiarire e difendere la propria immagine in risposta a notizie fuorvianti che mirano a compromettere ildi individuazione del soggetto più idoneo per latelevisiva del prossimo triennio diBKT. In una fase delicata per la vendita dei diritti tv, laB si riserva di adire alle vieli contro articoli che compaiono puntualmente a ridosso delle assemblee, con l'intento di disturbare e intralciare il percorso di assegnazione.LaB precisa che la scelta dellatelevisiva per il prossimo triennio, non più rinviabile vista la complessità e l’imminenza dell’inizio della nuova stagione, è stata attuata dopo un’attenta analisi di benchmarking che ha coinvolto tutti i maggiori soggetti a livello nazionale.