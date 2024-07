Ferito motociclista 71enne in un incidente sulla S S Stia-Londa

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 9 luglio 2024) Nel pomeriggio di oggi, alle ore 16, è stato attivato il servizio di emergenza 118 della Asl Tse a seguito di unstradale che ha coinvolto una motoSS. Sul luogo dell’è prontamente intervenuta un’ambulanza infermierizzata della Croce Rossa Italiana (CRI) di, insieme alle forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire la sicurezza. L’uomo coinvolto nell’, di 71 anni, è stato trasportato d’urgenza in codice 2 presso l’ospedale Bufalini di Cesena. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute. La dinamica dell’è sotto indagine da parte delle autorità competenti. L'articoloin unS.S.proviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti.