Euro2024 la Spagna arriverà in finale Batterà la Francia 3-1

(Di martedì 9 luglio 2024) Stasera cercheranno un posto indue squadre che hanno costruito un percorso opposto:. La squadra che segna di più e quella che segna di meno. Laè arrivata in semicollezionando 3 vittorie su 3 nella fase a gironi. Ha steso la Georgia agli ottavi (4-1) ed è stata messa in difficoltà solo dall’ottima Germania che ha trascinato la nazionale di De La Fuente ai supplementari (e forse avrebbe meritato anche i calci di rigore). Fino ad ora laè la nazionale che ha convinto di più in questo Europeo. Lainvece ha deluso: il miglior giocatore è Maignan che protegge la porta a costo della vita. Gli attaccanti non segnano, Mbappé è l’ombra di se stesso. La squadra di Deschamps arriva in semicon una vittoria e due pareggi nella fase a gironi.