E il centro torna subito un set Primi sopralluoghi per la serie Rai ispirata ai romanzi gialli di Sgrò

(Di martedì 9 luglio 2024) Lucca, 9 luglio 2024 – Le ultimetv girate a Lucca risalgono addirittura agli anni Novanta. Videro protagonisti all’ombra dell’arborato cerchio Edwige Fenech e Ray Lovelock in Delitti privati e Eros Pagni ne Il Mastino. Oggi, a brevissima distanza dal saluto del cast stellare del film di Peter Greenaway, un’altra troupe, stavolta italianissima, sbarca in città. Tra riprese e sorrisi sboccia l'amore per la città: "Lucca è un dono" Sono infatti iniziati iinstorico dell’amministrazione comunale con la società Anele, per unatv che, come avevamo annunciato, sarà realizzata in coproduzione con Rai Fiction, e sarà ambientata a Lucca e dintorni. Per ora il lavoro è solo preparatorio, le riprese sono infatti previste per l’autunno prossimo.