Dove soggiornare a Capri se sei alla ricerca di posti fuori dal solito circuito

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 9 luglio 2024) In quanto a stile, l'Isola Azzurra e gli hotel dilusso e raffinatezza vanno di pari passo, non hanno rivali. Potresti chiederti perché piace così tanto questa isola, che, va da sé, non è per nulla cheap ed economica. Anzi, una notte o un weekend in un hotel dirichiedono sicuramente un certo budget. Ebbene, tra i tanti luoghi ad alta scenografia del Mediterraneo, l'isola è tuttora luogo prediletto di vacanzieri entusiasti di ogni età, habitué, celeb e artisti in cerca di emozioni che solo lei sa dare. E oggi alcuni hotel di nuova generazione regalano quel touch contemporaneo che ammalia e seduce ancora di più. Hotel La Palma.jpg La piscina dell'Hotel La Palma Hotel La PalmaPure l’imperatore Tiberio Cesare se ne innamorò tanto da farsi costruire ben 12 ville, scegliendo i punti più panoramici.