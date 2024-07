Crema pomodori | una vera delizia da usare in 1000 modi!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 9 luglio 2024) Ladisecchi e mascarpone racchiude in sé tutti i sapori della cucina Mediterranea. Profumatissima grazie alla presenza del succo di lime, che aggiunge una nota di freschezza, è versatile e intrigante. È perfetta, ovviamente, sulle bruschette e sulle tartine, ma anche nei panini, nelle piadine e sulla pizza. Ci permette di condire e arricchire un buon piatto di pasta e si accompagna anche con la carne, specialmente con quella di pollo, e con il pesce alla griglia. Inoltre, possiamo servirla con una crudité di verdure come aperitivo per stuzzicare in compagnia. Realizzarla è semplicissimo, basterà inserire tutti gli ingredienti nel mixer da cucina: sarà lui a lavorarli fino ad ottenere un consistenza densa e corposa. Una volta pronta, si conserva per un massimo di 5 giorni in frigorifero, ben protetta in un contenitore ermetico.