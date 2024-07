Consulta della salute Botta e risposta dopo l’affondo in consiglio di Tonarelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Alla riunione d’insediamento delcomunale di Abetone Cutigliano, tra maggioranza e minoranza, o meglio tra il sindaco Gabriele Bacci (nella foto) e il capogruppominoranza, Andrea, fino al terminepassata legislatura affiancati nello stesso gruppo consiliare, c’è stato subito uno scambio di accuse sulle nomine nell’ambito. "Chi ben comincia è a metà dell’opera – aveva detto il capogruppominoranza, Andrea– non sembrerebbe così per la partitaSanità per il Comune di Abetone Cutigliano". Lamentando così la mancanza dell’argomento nell’ordine del giorno. Lamaggioranza arriva con un comunicato a firma dell’intero gruppo: "Siamo consapevoli che durante il primocomunale tenutosi lo scorso 21 giugno non sono stati nominati i consiglieri rappresentanti per la, questo perché di fatto, attualmente, larisulta sciolta.