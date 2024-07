Casellati | Francia ora in affanno non avrà stabilità

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 9 luglio 2024) ROMA – “Nel sistema inglese, che è il sistema parlamentare più antico, abbiamo visto come il neopremier Starmer abbia vinto le elezioni con un sistema maggioritario ad unico turno. Con il 33,7% dei voti ha ottenuto il 65% dei seggi. Questo risultato è stato accolto in Italia dalle opposizioni come una grande vittoria, una svolta dopo tanti anni di governo dei conservatori, ma a questo proposito – e a differenza di quello che è stato detto falsamente contro la riforma del premierato italiano – non ho sentito levarsi nessuna voce su “derive plebiscitarie”. Anzi, nel dibattito che c’è stato al Senato sulla riforma del premierato, è stata evocata più volte persino la Legge Acerbo che con il 25% prendeva quasi la totalità dei seggi. Un salto mortale per me e per il centrodestra inimmaginabile per qualsiasi legge elettorale.