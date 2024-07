Bianca Atzei canta Le canzoni di Vasco con Tormento

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 9 luglio 2024) foto di Domenico CuofanoMILANO – È disponibile il videoclip di “Ledi” feat., la focus track dell’album “1987” di. Il video, girato tra Castiglioncello e Rosignano Solvay da Kahuna Film di Francesco Bruschettini, vedesfuggirsi, rincorrersi, dedicarsi la canzone l’un l’altra sulle splendide spiagge toscane, per poi ritrovarsi are insieme a un pubblico tutto vestito di bianco, e per tutta la durata della canzone c’è un filo conduttore, tracciato dai momenti in cui si gusta il gelato più iconico degli anni Ottanta: Sammontana, ovviamente.racconta: «Il botta e risposta a ritmo funk tra me eracconta momenti di grande nostalgia: ci sono, in questo caso quelle di, che ti ricordano momenti condivisi, che restano impressi sottopelle e nelle lunghe chat d’amore che si rileggono quando tutto finisce.