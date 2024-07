Autonomia Bocchino Lega replica a Mortaruolo e Abbate | La Sinistra fa solo battaglie di retroguardia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Il Governatore De Luca ha battuto tutti sul tempo: la Campania è la prima regione ad aver votato per il referendum abrogativo della legge sull’differenziata di recente promulgata dal Presidente della Repubblica a dispetto dei tanti cretini in servizio permanente effettivo che la ritenevano persino un attentato alla costituzione. – così in una nota Luigi, coordinatore provinciale della– Salvini premier. “De Luca con questo voto, allineati e coperti i nostri consiglieri regionali, apre una linea di credito politico con la Schlein per sè stesso per il terzo mandato, o per qualcuno della famiglia De Luca per incarico di rilievo nazionale nel partito. L’unico fatto positivo è che il Governatore, a differenza di altri ipocriti della, ha dovuto ammettere che l’differenziata è figlia della riforma del titolo V della Costituzione voluta fortemente proprio dallanell’anno 2001 e che vedeva un ministro meridionale dell’allora Udeur, tal Agazio Loiero da Catanzaro, a rappresentarla e difenderla in parlamento”.