Ascolti TV | Lunedì 8 Luglio 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 9 luglio 2024) Alvin e Ilary Blasi Nella serata di ieri,, su Rai1 Mina Settembre in replica ha conquistato .000 spettatori pari al %. Su Canale5 la prima puntata di Battiti Live ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del % (Highlights a .000 e il %). Su Rai2 la nuova serie Panda è la scelta di .000 spettatori pari al %. Su Italia1 Io Sono Leggenda è visto da .000 spettatori con il %. Su Rai3 Kilimangiaro Estate segna .000 spettatori pari al % (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 PiazzaPulita raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 Viaggi Pazzeschi ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove Con Air sigla .000 spettatori con il %. Sul 20 Shot Em Up: Spara o Muori raduna .