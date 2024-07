Alex Marangon? Se c’è un assassino non è tra noi Parla l’organizzatore del raduno sciamanico | Non siamo scappati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) “qui, none vogliamo incontrare i genitori di“. Are al Corriere della Sera è Andrea Zuin, tra gli organizzatori del ritiro spirituale etenutosi a Vidor nell’ultimo weekend di giugno. Nella notte tra il 29 e il 30,si è allontanato dalsenza lasciar traccia, per poi essere ritrovato senza vita al terzo giorno di ricerche in un greto del Piave. Secondo le prime ricostruzioni, il 25enne è stato ucciso e gettato nel fiume. Verso il fiume, il ragazzo sarebbe stato seguito da due persone, un medico, Johnny Benavides, e il suo assistente, che però al momento hanno fatto perdere le loro tracce. Ora Zuin, musicista e curandero, smentisce che ci sia qualcuno in fuga: “I giornali ci stanno allontanando, ma noi dobbiamo avvicinarci“.