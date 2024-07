52enne ucciso a colpi d’arma da fuoco nella piazza del paese

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 luglio 2024) Dramma inRoma questa mattina, martedì 9 luglio. Un uomo di 52 anni è stato brutalmentedi arma daintorno alle 9. La vittima, identificata come Vincenzo Beniamino Marongiu, era già nota alle forze dell’ordine. L’allarme è scattato immediatamente, e sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione locale e della Compagnia di Lanusei, che hanno prontamente messo i sigilli alla zona del delitto. L’intera comunità di Arzana è sconvolta da questo tragico evento, che ha gettato un’ombra di paura e sgomento nel piccolodella provincia di Nuoro.Leggi anche: “Scappava e urlava disperato”: le novità shock sulla morte di Alex Marangon Indagini in corso Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per far luce sui motivi alla base di questo efferato omicidio.