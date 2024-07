Tutto quello che c' è da sapere su Panda la nuova serie tv di Rai 2 una commedia poliziesca campione di ascolti in Francia

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 8 luglio 2024) Altro che un detective convenzionale. Victorloni è ciò che di più lontano può esserci da un uomo delle Forze dell’ordine. Che, infatti, lui non è più. Arriva stasera in tv lagialla francese,. Unain 6 episodi (divisi in tre serate) in onda alle 21.20 su Rai 2. E in contemporanea su RaiPlay. Di cosa parla “” Victorloni, soprannominato(Julien Doré), è un ex poliziotto che, dopo un caso finito male, ha lasciato la polizia per vivere da ecologista pacifista in un angolo remoto della Camargue, senza telefoni cellulari, computer o automobili. Vive tranquillamente con il figlio adottivo Roman (Mathis Bour), un adolescente di 16 anni, quando per caso un delinquente inseguito da Lola (Ophélia Kolb), una giovane poliziotta, si rifugia in casa sua.