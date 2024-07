Tre bandiere per un cuore Umberto Mucci intervista Cornelia Pop | Così è nata Italian Women Usa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 8 luglio 2024) “E’ un piacere in questa nuovaospitare qualcuno che, prima di emigrare dall’Italia verso gli Stati Uniti, è arrivato da un altro Paese in Italia. Il rapporto tra l’emigrazione di coloro che diventano nuovii e l’emigrazione di coloro che dai si trasferiscono in America è affascinante, ePop, alla quale diamo il benvenuto su We thes, assomma in sé entrambe le esperienze”. E’ l’incipit dell’di, direttore del magazine Wes aPop, rumena di origine, trasferitasi in Italia all’età di 13 anni – come racconta lei stessa – per raggiungere i genitori giunti anni prima nel Belpaese allo scopo di lavorare e “creare più opportunità per noi”. Di qui il titolo “perfetto per quest’”: Three Flags, One Heart (TreUn).