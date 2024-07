Sento tanta gente dire ‘sono magra ma mangio’ Sfatiamo questa cosa perché non è vero | Sonia Bruganelli racconta suo approccio a diete e sport

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) “Provo a mangiare meglio, fare, mantenermi. Se ce la faccio bene, se no c’è anche la vita Ci sono gli aperitivi, ci sono gli amici, e a 50 anni il grosso della mia vita professionale l’ho fatto e posso serenamente fregarmene”. Parole diche, ospite del podcast Focaccia e Cappuccino, ha parlato anche di forma fisica. “manon è”. Ma la 50enne ex moglie di Paolo Bonolis ha detto no alla chirurgia estetica? Non proprio, anzi ammette un intervento alle palpebre e la rimozione di un neo: “Andando in video noti delle imperfezioni,il video è terribile anche con le belle luci. Innanzitutto ti regala cinque chili. Poi si nota davtutto“. Per questo ha deciso di togliere il neo: “Tante cose abbiamo paura di fare, poi dopo le fai e ti dici ‘Ma era così semplice’.