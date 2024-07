Quei certificati che si fanno largo nei portafogli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) NON SOLO BOND e non solo azioni. Tra i prodotti finanziari che da qualche anno si sono ritagliati uno spazio nelle preferenze degli investitori italiani (o almeno di quelli un po’ più esperti), ci sono anche idi investimento (in inglese certificates) che vengono scambiati su un particolare listino di Borsa Italiana che si chiama Sedex e sul mercato EuroTlx, nel segmento Cert-X. Si tratta di strumenti derivati, il cui valore dipende da quello di un’altra attività finanziaria sottostante, che può essere per esempio un indice di borsa o un paniere di azioni. Se questi ultimi aumentano di valore, anche il relativo certificato si apprezza sul mercato facendo guadagnare chi lo ha nelo. Viceversa, se l’indice o le azioni sottostanti perdono valore, il relativo certificato ovviamente si deprezza e chi lo possiede subisce delle perdite.