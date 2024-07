Paloma Faith aggredita sessualmente da un uomo ad inizio carriera | Lo colpii in testa con il trolley

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 8 luglio 2024) La cantante e attrice ha raccontato un trauma vissuto agli albori del proprio percorso artistico.ha pubblicato un'autobiografia dal titolo MILF: Motherhood, Identity, Love and F*ckery, in cui racconta anche l'episodio di un'aggressione sessuale che subì appena ventenne. La cantante e attrice ha scritto un'opera per raccontare il proprio percorso. Nel libro,ha approfondito anche alcuni aspetti personali del proprio vissuto e ha svelato un racconto terribile che la vide protagonista e che non aveva mai raccontato pubblicamente in precedenza, suscitando l'attenzione dei media. L'aggressione All'interno della propria autobiografia,ha ricordato:"Un giorno, intorno ai vent'anni, stavo tornando tardi la sera da un lavoro di cabaret che facevo all'epoca.