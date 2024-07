Nuovo viaggio a sorpresa di Orban | vola in Cina in cerca del sostegno di Xi per la pace in Ucraina

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 8 luglio 2024) Un’altra visita aper Viktor. Da quando l’Ungheria ha assunto la presidenza del Consiglio Ue, per il secondo semestre del 2024, il suo premier si è subito dato da fare con una serie di viaggi che lasciano più di qualche perplessità a Bruxelles. Stavolta, dopo ilin Russia, è la volta della. A Pechino è infatti il giorno dell’incontro trae il presidente cinese Xi Jinping. In mattinataha annunciato di essere arrivato inper quella che ha definito una “missione di3.0”, come scritto sul suo profilo X. Un post nel quale si vede l’immagine del premier ungherese accolto all’aeroporto dalla portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying. Come comunicato da Pechino, l’incontro con Xi servirà per discutere “questioni di reciproco interesse”.