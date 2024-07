LIVE Djokovic-Rune 6-3 1-1 Wimbledon 2024 in DIRETTA | inizio di 2 set fondamentale per il danese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-MPETSHI PERRICARD 30-0 Gran difesa di. In rete la palla corta di. 15-0 Altra prima vincente slice del. 1-1 Non trema il serbo. Tre punti in un amen. Ancora prima e dritto. 40-30 Servizio e dritto. 30-30 Prima vincente. 15-30 Altra risposta profonda, sulla riga, del. Dritto a chiudere. 15-15 Risposta profonda di rovescio die punto diretto! 15-0 Continua a servire in modo pazzesco. Quiha colpito il raccattapalle con un recupero di dritto. 0-1 Scappa il dritto a. 40-15 Altra prima vincente del. 30-15 Con la prima. 15-15 Clamoroso scatto in avanti di, che recupera in modo perfetto e ottiene il punto.